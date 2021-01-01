Xiaomi Mi 10T - Технические характеристики

Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство.

Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.

Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.

Мобильные сети 5G или пятого поколения используют новую технологию радиодоступа, разработанную 3GPP. Она называется 5G NR и считается глобальным стандартом беспроводного интерфейса в сетях 5G. 5G NR работает в двух частотных диапазонах - FR1 (менее 6 ГГц) и FR2 (свыше 24 ГГц). В случае FR1, мобильные сети 5G используют некоторые частоты, используемые старыми стандартами (2G и 3G). Второй частотный диапазон FR2 имеет меньший обхват, но предлагает более высокую скорость передачи данных, чем FR1.

LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced.

UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии.

GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий.

Существует несколько технологий, улучшающих работу мобильных сетей главным образом путем увеличения пропускной способности. Информация о коммуникационных технологиях, которые поддерживает устройство, и поддерживаемых скоростях передачи данных.

Информация об операционной системе, используемой устройством, а также о ее версии.

Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных.

Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства.

Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).

Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др.

Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).

Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять.

Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры.

Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре.

Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования.

Информация об объеме встроенной памяти устройства. Часто данная модель предлагается в разных вариантах с разным объемом встроенной памяти.

Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать.

Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями.

Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения.

Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации.

Датчики бывают разные по типу и предназначению и повышают общую функциональность устройства, в котором они интегрированы.

Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.

Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.

Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме.

Поле зрения показывает, какая часть сцены перед камерой будет снята. Это зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера датчика. Оно может быть рассчитано через угол обзора оптики и кроп-фактор датчика. Угол обзора - это угол между двумя самыми дальними диагональными точками кадра.

Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы.

Пиксели обычно измеряются в микронах. Большие пиксели способны захватывать больше света и, следовательно, обеспечивают лучшую съемку при слабом освещении и более широкий динамический диапазон, чем меньшие пиксели. С другой стороны, меньшие пиксели позволяют увеличить разрешение при сохранении того же размера датчика.

Оптический формат датчика является индикатором его формы и размера. Обычно выражается в дюймах.

Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.

Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.

Поле зрения показывает, какая часть сцены перед камерой будет снята. Это зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера датчика. Оно может быть рассчитано через угол обзора оптики и кроп-фактор датчика. Угол обзора - это угол между двумя самыми дальними диагональными точками кадра.

Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы.

Пиксели обычно измеряются в микронах. Большие пиксели способны захватывать больше света и, следовательно, обеспечивают лучшую съемку при слабом освещении и более широкий динамический диапазон, чем меньшие пиксели. С другой стороны, меньшие пиксели позволяют увеличить разрешение при сохранении того же размера датчика.

Оптический формат датчика является индикатором его формы и размера. Обычно выражается в дюймах.

Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др.

Громкоговоритель - это устройство, которое воспроизводит различные звуки, таких как музыка, звонки, мелодии звонков и др. Информация о типах громкоговорителей, используемых устройством.

Информация о том, имеет ли устройство FM-приемник или нет.

Определение местоположения осуществляется с помощью разных спутниковых навигационных систем, прослеживающих автономное геопространственное местоположение устройства, которое их поддерживает. Наиболее часто используемые спутниковые навигационные системы - это GPS и GLONASS. Существуют и неспутниковые технологии локализации мобильных устройств, как EOTD, Enhanced 911, GSM Cell ID.

Wi-Fi коммуникация между устройствами осуществляется через стандарты IEEE 802.11. Некоторые устройства имеют возможность служить в качестве Wi-Fi Hotspot, обеспечивая интернет-доступ для других устройств. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P) - это другой полезный стандарт, позволяющий устройствам коммуницировать между собой без необходимости наличия беспроводной точки доступа (WAP).

Bluetooth использует разные профили и протоколы, обеспечивающие более быстрый обмен данных, экономию энергии, улучшение обнаружения устройств и др. Некоторые из этих профилей и протоколов, которые поддерживает устройство, показаны здесь.

Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства.

USB-интерфейс в мобильных устройствах может использоваться в разных целях, например чтобы подзарядить аккумулятор, использовать устройство в качестве mass storage, host, и т. д.

USB-стандарт имеет несколько версий: USB 1.0 (1996), USB 2.0 (2000), USB 3.0 (2008), и т. д. В каждой последующей версии скорость переноса данных увеличивается.

Технологии быстрой зарядки отличаются друг от друга своими показателями энергетической эффективности, поддерживаемой мощностью на выходе, контролем за процессом заряжания, температурой и т.д. Устройство, батарея и зарядное устройство должны быть совместимы по отношению к технологии быстрой зарядки.

Информация о силе электрического тока (измеряется в амперах) и электрическом напряжении (измеряется в вольтах), которые подает зарядное устройство (выходная мощность). Более высокая выходная мощность обеспечивает более быстрое заряжание батареи.

Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы.

Уровень SAR для головы (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года. 0.574 Вт/кг (Ватт на килограмм)

Уровень SAR для тела (ЕС) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC. 0.996 Вт/кг (Ватт на килограмм)

Уровень SAR для головы (США) Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR. 0.97 Вт/кг (Ватт на килограмм)