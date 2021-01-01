Xiaomi Mi 10T - Технические характеристики
Марка и модель
Информация о марке, модели и альтернативных названиях конкретного устройства, если таковые имеются.
|Марка
Имя компании-производителя устройства.
|Xiaomi
|Модель
Название модели устройства.
|Mi 10T
|Альтернативные названия
Другие названия, которыми модель обозначается.
|M2007J3SY
Дизайн
Информация о размерах и весе устройства, представленная в разных единицах измерения. Использованные материалы, предлагаемые цвета, сертификаты.
|Ширина
Информация о ширине - имеется ввиду горизонтальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.
|76.4 мм (миллиметры)
7.64 см (сантиметры)
0.251 ft (футы)
3.008 in (дюймы)
|Высота
Информация о высоте - имеется ввиду вертикальная сторона устройства при его стандартной ориентации во время употребления.
|165.1 мм (миллиметры)
16.51 см (сантиметры)
0.542 ft (футы)
6.5 in (дюймы)
|Толщина
Информация о толщине устройства в разных единицах измерения.
|9.33 мм (миллиметры)
0.933 см (сантиметры)
0.031 ft (футы)
0.367 in (дюймы)
|Вес
Информация о весе устройства в разных единицах измерения.
|216 г (граммы)
0.48 lbs (фунты)
7.62 oz (унции)
|Объем
Приблизительный объем устройства, вычисленный на основе размеров, предоставленных производителем. Относится к устройствам с формой прямоугольного параллелепипеда.
|117.69 см³ (кубические сантиметры)
7.15 in³ (кубические дюймы)
|Цвета
Информация о цветах, в которых предлагается в продаже данное устройство.
|Cosmic Black
Lunar Silver
|Материалы для изготовления корпуса
Материалы, использованные для изготовления корпуса устройства.
|Стекло
Алюминиевый сплав
SIM-карта
SIM-карта используется в мобильных устройствах для сохранения данных, удостоверяющих аутентичность абонентов мобильных услуг.
|Размер SIM-карты
Информация о типе и размере (форм-факторе) SIM-карты, использованной в устройстве.
|Nano-SIM (4FF - четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм)
Nano-SIM / microSD
|Количество SIM-карт
Информация о количестве SIM-карт, которые поддерживает устройство.
|2
|Характеристики
Информация о некоторых характеристиках SIM-карты(-т) устройства.
|Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.)
Мобильные сети
Мобильная сеть - это радио-система, которая позволяет множеству мобильных устройств обмениваться данными между собой.
|GSM
GSM (Global System for Mobile Communications) разработана, чтобы заменить аналоговую мобильную сеть (1G). По этой причине GSM очень часто называется и 2G мобильной сетью. Она улучшена добавлением GPRS (General Packet Radio Services), а позднее и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) технологий.
|GSM 850 MHz (B5)
GSM 900 MHz (B8)
GSM 1800 MHz (B3)
GSM 1900 MHz (B2)
|UMTS
UMTS - это сокращение Universal Mobile Telecommunications System. Она базирована на GSM стандарт и относится к 3G мобильным сетям. Разработана 3GPP и ее самым большим преимуществом является предоставление большей скорости и спектральной эффективности благодаря W-CDMA технологии.
|UMTS 850 MHz (B5)
UMTS 900 MHz (B8)
UMTS 1700 MHz (B4)
UMTS 1900 MHz (B2)
UMTS 2100 MHz (B1)
|LTE
LTE (Long Term Evolution) определяется как технология четвертого поколения (4G). Она разработана 3GPP на базе GSM/EDGE и UMTS/HSPA с целью увеличить емкость и скорость беспроводных мобильных сетей. Последующее развитие технологий называется LTE Advanced.
|LTE-FDD 700 MHz (B28)
LTE-FDD 800 MHz (B20)
LTE-FDD 850 MHz (B5)
LTE-FDD 900 MHz (B8)
LTE-FDD 1500 MHz (B32)
LTE-FDD 1700 MHz (B4)
LTE-FDD 1800 MHz (B3)
LTE-FDD 1900 MHz (B2)
LTE-FDD 2100 MHz (B1)
LTE-FDD 2600 MHz (B7)
LTE-TDD 2300 MHz (B40)
LTE-TDD 2500 MHz (B41)
LTE-TDD 2600 MHz (B38)
|5G NR
Мобильные сети 5G или пятого поколения используют новую технологию радиодоступа, разработанную 3GPP. Она называется 5G NR и считается глобальным стандартом беспроводного интерфейса в сетях 5G. 5G NR работает в двух частотных диапазонах - FR1 (менее 6 ГГц) и FR2 (свыше 24 ГГц). В случае FR1, мобильные сети 5G используют некоторые частоты, используемые старыми стандартами (2G и 3G). Второй частотный диапазон FR2 имеет меньший обхват, но предлагает более высокую скорость передачи данных, чем FR1.
|5G-FDD 700 MHz (n28)
5G-FDD 800 MHz (n20)
5G-FDD 900 MHz (n8)
5G-FDD 1800 MHz (n3)
5G-FDD 2100 MHz (n1)
5G-TDD 2500 MHz (n41)
5G-FDD 2600 MHz (n7)
5G-TDD 2600 MHz (n38)
5G-TDD 3500 MHz (n78)
5G-TDD 4700 MHz (n79)
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных
Коммуникация между устройствами в мобильных сетях осуществляется посредством технологий, предоставляющих разные скорости передачи данных.
|Технологии мобильной связи
Существует несколько технологий, улучшающих работу мобильных сетей главным образом путем увеличения пропускной способности. Информация о коммуникационных технологиях, которые поддерживает устройство, и поддерживаемых скоростях передачи данных.
|UMTS (384 kbit/s )
EDGE
GPRS
HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с , HSDPA 42 Мбит/с )
LTE Cat 20
5G NSA
5G SA
|Snapdragon X55 modem
HPUE
HO R&D
Oперационная система
Операционная система - это системное программное обеспечение, управляющее и координирующее работу хардверных компонентов в устройстве.
|Oперационная система (OS)
Информация об операционной системе, используемой устройством, а также о ее версии.
|MIUI 12 (Android 10)
SoC (Система на кристалле)
Система на кристалле (SoC) включает в один чип все самые главные хардверные компоненты мобильного устройства.
|SoC (Система на кристалле)
Система на кристалле (SoC) интегрирует различные хардверные компоненты, таких как процессор, графический процессор, память, периферия, интерфейсы и др., а также и софтвер, необходимый для их функционирования.
|Qualcomm Snapdragon 865
|Технологический процесс
Информация о технологическом процессе, по которому изготовлен чип. Величиной в нанометрах измеряют половину расстояния между элементами в процессоре.
|7 нм (нанометры)
|Процессор (CPU)
Основная функция процессора (CPU) мобильного устройства - это интерпретация и выполнение инструкций, содержащихся в программных приложениях.
|1x 2.84 GHz Kryo 585, 3x 2.42 GHz Kryo 585, 4x 1.8 GHz Kryo 585
|Разрядность процессора
Разрядность (биты) процессора определяется размером (в битах) регистров, адресных шин и шин для данных. 64-битные процессоры обладают более высокой производительностью по сравнению с 32-битными, которые со своей стороны более производительны, чем 16-битные процессоры.
|64 бит
|Архитектура набора команд
Инструкции - это команды, с помощью которых софтуер задает/управляет работой процессора. Информация об наборе командов (ISA), которые процессор может выполнять.
|ARMv8-A
|Kоличество ядер процессора
Ядро процессора выполняет программные инструкции. Существуют процессоры с одним, двумя и более ядрами. Наличие большего количества ядер увеличивает производительность, позволяя параллельное выполнение множества инструкций.
|8
|Тактовая частота процессора
Тактовая частота процессора описывает его скорость посредством циклов в секунду. Она измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).
|2840 МГц (мегагерцы)
|Графический процессор (GPU)
Графический процессор (GPU) обрабатывает вычисления для различных 2D/3D графических приложений. В мобильных устройствах он используется чаще всего играми, потребительским интерфейсом, видео-приложениями и др.
|Qualcomm Adreno 650
|Тактовая частота графического процессора
Скорость работы - это тактовая частота графического процессора, которая измеряется в мегагерцах (MHz) или гигагерцах (GHz).
|587 МГц (мегагерцы)
|Объём оперативной памяти (RAM)
Оперативная память (RAM) используется операционной системой и всеми инсталлированными приложениями. Данные, которые сохраняются в оперативной памяти, теряются после выключения или рестартирования устройства.
|6 ГБ (гигабайты)
8 ГБ (гигабайты)
|Тип оперативной памяти (RAM)
Информация о типе оперативной памяти (RAM) используемый устройством.
|LPDDR5
|Количество каналов оперативной памяти
Информация о количестве каналов оперативной памяти каторые интегрированы в SoC. Больше каналов означает более высокие скорости передачи данных.
|Двухканальная
|Частота оперативной памяти
Частота оперативной памяти определяет ее скорость работы, более конкретно, скорость чтения/записи данных.
|2750 МГц (мегагерцы)
|5th Gen AI Engine
Game Turbo 3.0
3000 sq.mm. VC liquid cooling
9 temperature sensors built-in
Al temperature Control
Встроенная память
Каждое мобильное устройство имеет встроенную (несъемную) память с фиксированным объемом.
|Объём встроенной памяти
Информация об объеме встроенной памяти устройства. Часто данная модель предлагается в разных вариантах с разным объемом встроенной памяти.
|128 ГБ (гигабайты)
|UFS 3.1
Экран
Экран мобильного устройства характеризуется своей технологией, разрешением, плотностью пикселей, длиной диагонали, глубиной цвета и др.
|Тип/технология
Одна из основных характеристик экрана - это технология, по которой он изготовлен и от которой напрямую зависит качество изображения информации.
|IPS
|Диагональ
У мобильных устройств размер экрана выражается посредством длины его диагонали, измеренной в дюймах.
|6.67 in (дюймы)
169.42 мм (миллиметры)
16.94 см (сантиметры)
|Ширина
Приблизительная ширина экрана
|2.74 in (дюймы)
69.52 мм (миллиметры)
6.95 см (сантиметры)
|Высота
Приблизительная высота экрана
|6.08 in (дюймы)
154.5 мм (миллиметры)
15.45 см (сантиметры)
|Соотношение сторон
Соотношение размеров длинной стороны экрана к его короткой стороне
|2.222:1
|Разрешение
Разрешение экрана показывает количество пикселей по вертикали и горизонтали экрана. Более высокое разрешение означает более четкую деталь изображения.
|1080 x 2400 пикселей
|Плотность пикселей
Информация о количестве пикселей на сантиметр или дюйм экрана. Более высокая плотность позволяет показывать информацию на экране с более четкими деталями.
|395 ppi (пикселей на дюйм)
155 ppcm (пикселей на сантиметр)
|Глубина цвета
Глубина цвета экрана отражает общее количество битов, использованных для цветовых компонентов в одном пикселе. Информация о максимальном количестве цветов, которые экран может показать.
|24 бит
16777216 цветы
|Площадь, занимаемая экраном
Приблизительная площадь в процентах, занимаемая экраном на передней панели устройства.
|85.43 % (проценты)
|Другие характеристики
Информация о других функциях и характеристиках экрана.
|Ёмкостный
Мультитач
Устойчивость к царапинам
|TrueColor DotDisplay
Corning Gorilla Glass 5
Adaptive-Sync technology
Refresh rate - 30 Hz - 144 Hz
MEMC
HDR10
98% DCI-P3
96% NTSC
JNCD ~ 0.39
Delta E ~ 0.63
1500:1
500 cd/m²
Peak brightness - 650 cd/m²
Sunlight display 3.0
Reading mode 3.0
TÜV Rheinland Low Blue Light certification
Датчики
Различные датчики выполняют различные количественные измерения и конвертируют физические показатели в сигналы, которые распознает мобильное устройство.
|Датчики
Датчики бывают разные по типу и предназначению и повышают общую функциональность устройства, в котором они интегрированы.
|Датчик приближения
Датчик света
Акселерометр
Компас
Гироскоп
Барометр
Геомагнитный датчик
Сканер отпечатков пальцев
Датчик Холла
Датчик силы тяжести
|Side-mounted fingerprint sensor
360° ambient light sensor
X-axis linear vibration motor
Тыловая камера
Основная камера мобильного устройства обычно расположена на его задней панели и может сочетаться с одной или несколькими дополнительными камерами.
|Модель датчика
Информация о производителе и модели датчика, используемого камерой.
|Sony IMX682
|Формат датчика
Оптический формат датчика является индикатором его формы и размера. Обычно выражается в дюймах.
|1/1.7"
|Размер пикселя
Пиксели обычно измеряются в микронах. Большие пиксели способны захватывать больше света и, следовательно, обеспечивают лучшую съемку при слабом освещении и более широкий динамический диапазон, чем меньшие пиксели. С другой стороны, меньшие пиксели позволяют увеличить разрешение при сохранении того же размера датчика.
|0.8 мкм (mикрометры)
0.000800 мм (миллиметры)
|Светлосила
Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы.
|f/1.89
|Поле зрения
Поле зрения показывает, какая часть сцены перед камерой будет снята. Это зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера датчика. Оно может быть рассчитано через угол обзора оптики и кроп-фактор датчика. Угол обзора - это угол между двумя самыми дальними диагональными точками кадра.
|79.8 ° (градусы)
|Количество оптических элементов (линз)
Информация о количестве оптических элементов (линз) камеры.
|6
|Тип вспышки
Задние (тыловые) камеры мобильных устройств в основном используют светодиодные вспышки. Они могут быть в конфигурации с одним, двумя или более источниками света и различаться по форме.
|LED
|Разрешение изображения
Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.
|64 Мп (мегапикселей)
|Разрешение видео
Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера.
|7680 x 4320 пикселей
33.18 Мп (мегапикселей)
|Скорость видео записи (кадровая частота)
Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.
|24 кадров/сек (кадры в секунду)
|Характеристики
Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры.
|Автофокус
Серийная съёмка
Цифровой зум
Цифровая стабилизация изображения
Оптическая стабилизация изображения
Географические метки
Панорамная съёмка
HDR съёмка
Сенсорная фокусировка
Распознавание лиц
Настройка баланса белого
Настройка ISO
Компенсация экспозиции
Автоспуск
Режим выбора сцены
Режим макросъёмки
Автофокус с обнаружением фазы (PDAF)
|10x digital zoom
Secondary rear camera - 13 MP (ultra-wide angle)
Angle of view - 123° (#2)
Aperture size - f/2.4 (#2)
Pixel size - 1.12 μm (#2)
5-element lens (#2)
Third rear camera - 5 MP (macro)
Autofocus - 2 - 10 cm (#3)
Aperture size - f/2.4 (#3)
Pixel size - 1.12 μm (#3)
3-element lens (#3)
Фронтальная камера
Смартфоны имеют одну или несколько фронтальных камер различного дизайна - pop-up камера, поворотная камера, вырез или дырка в дисплее, камера под дисплеем.
|Модель датчика
Информация о производителе и модели датчика, используемого камерой.
|Samsung S5K3T2
|Тип датчика
Информация о типе датчика камеры. Одни из наиболее широко используемых типов датчиков в камерах мобильных устройств - это CMOS, BSI, ISOCELL и др.
|ISOCELL
|Формат датчика
Оптический формат датчика является индикатором его формы и размера. Обычно выражается в дюймах.
|1/3.4"
|Размер пикселя
Пиксели обычно измеряются в микронах. Большие пиксели способны захватывать больше света и, следовательно, обеспечивают лучшую съемку при слабом освещении и более широкий динамический диапазон, чем меньшие пиксели. С другой стороны, меньшие пиксели позволяют увеличить разрешение при сохранении того же размера датчика.
|0.8 мкм (mикрометры)
0.000800 мм (миллиметры)
|Светлосила
Светлосила (известная также как диафрагма, апертура или f-число) это показатель размера апертуры объектива, который определяет количество света, попадающего на датчик. Чем ниже число f, тем больше диафрагма и тем больше света достигает датчика. Обычно указывается число f, соответствующее максимально возможной апертуре диафрагмы.
|f/2.2
|Поле зрения
Поле зрения показывает, какая часть сцены перед камерой будет снята. Это зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера датчика. Оно может быть рассчитано через угол обзора оптики и кроп-фактор датчика. Угол обзора - это угол между двумя самыми дальними диагональными точками кадра.
|80 ° (градусы)
|Количество оптических элементов (линз)
Информация о количестве оптических элементов (линз) камеры.
|5
|Разрешение изображения
Одной из основных характеристик камер является разрешающая способность. Она представляет собой количество горизонтальных и вертикальных пикселей в изображении. Для удобства производители смартфонов часто указывают разрешение в мегапикселях, указывая приблизительное количество пикселей в миллионах.
|20 Мп (мегапикселей)
|Разрешение видео
Информация о максимальной разрешающей способности видео, которое может записывать камера.
|1920 x 1080 пикселей
2.07 Мп (мегапикселей)
|Скорость видео записи (кадровая частота)
Информация о максимальной скорости записи (кадров в секунду, fps), поддерживаемой камерой при максимальном разрешении. Некоторые из самых основных скоростей записи видео 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps.
|30 кадров/сек (кадры в секунду)
|Характеристики
Информация о дополнительных программных и аппаратных функциях задней (тыловой) камеры.
|HDR съёмка
Разблокировка по лицу
Аудио
Информация о типе громкоговорителей и поддерживаемых устройством аудиотехнологиях.
|Громкоговоритель
Громкоговоритель - это устройство, которое воспроизводит различные звуки, таких как музыка, звонки, мелодии звонков и др. Информация о типах громкоговорителей, используемых устройством.
|Громкоговоритель
Наушник
Стерео говорители
|1012 superlinear speaker
1216 superlinear speaker
Smart PA
Hi-Res Audio
Радио
Радио мобильного устройства представляет собой встроенный FM-приемник.
|Радио
Информация о том, имеет ли устройство FM-приемник или нет.
|Да
Определение местоположения
Информация о технологиях навигации и определения местоположения, поддерживаемых устройством.
|Навигация и определение местоположения
Определение местоположения осуществляется с помощью разных спутниковых навигационных систем, прослеживающих автономное геопространственное местоположение устройства, которое их поддерживает. Наиболее часто используемые спутниковые навигационные системы - это GPS и GLONASS. Существуют и неспутниковые технологии локализации мобильных устройств, как EOTD, Enhanced 911, GSM Cell ID.
|A-GPS
BeiDou
GPS (L1+L5)
GLONASS (G11)
Galileo (E1+E5a)
QZSS (L1+L5)
Wi-Fi
Wi-Fi - это технология, которая обеспечивает беспроводную связь для передачи данных на близкие расстояния между различными устройствами.
|Wi-Fi
Wi-Fi коммуникация между устройствами осуществляется через стандарты IEEE 802.11. Некоторые устройства имеют возможность служить в качестве Wi-Fi Hotspot, обеспечивая интернет-доступ для других устройств. Wi-Fi Direct (Wi-Fi P2P) - это другой полезный стандарт, позволяющий устройствам коммуницировать между собой без необходимости наличия беспроводной точки доступа (WAP).
|802.11a (IEEE 802.11a-1999)
802.11b (IEEE 802.11b-1999)
802.11g (IEEE 802.11g-2003)
802.11n (IEEE 802.11n-2009)
802.11n 5GHz
802.11ac (IEEE 802.11ac)
Dual band
Wi-Fi Hotspot
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Display
802.11ax
|8x8 MU-MiMO
Bluetooth
Bluetooth - это стандарт безопасного беспроводного переноса данных между различными устройствами разного типа на небольшие расстояния.
|Версия
Существует несколько версий Bluetooth, при этом каждая последующая улучшает скорость связи, охват, способствует более легкому обнаружению и подключению устройств. Информация о Bluetooth-версии устройства.
|5.1
|Характеристики
Bluetooth использует разные профили и протоколы, обеспечивающие более быстрый обмен данных, экономию энергии, улучшение обнаружения устройств и др. Некоторые из этих профилей и протоколов, которые поддерживает устройство, показаны здесь.
|A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)
DIP (Device ID Profile)
HFP (Hands-Free Profile)
HID (Human Interface Profile)
HSP (Headset Profile)
LE (Low Energy)
MAP (Message Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
PAN (Personal Area Networking Profile)
PBAP/PAB (Phone Book Access Profile)
USB
USB (Universal Serial Bus) - это индустриальный стандарт, который позволяет разным электронным устройствам обмениваться данными.
|Тип разъёма
Существуeт несколько типов USB-разъёмов: стандартный, мини-, микро-, On-The-Go и др. Тип коннектора, который использует устройство.
|USB Type-C
|Версия
USB-стандарт имеет несколько версий: USB 1.0 (1996), USB 2.0 (2000), USB 3.0 (2008), и т. д. В каждой последующей версии скорость переноса данных увеличивается.
|2.0
|Характеристики
USB-интерфейс в мобильных устройствах может использоваться в разных целях, например чтобы подзарядить аккумулятор, использовать устройство в качестве mass storage, host, и т. д.
|Зарядка через USB
Хранение данных
On-The-Go
Разъём для наушников
Это аудиоконнектор, который называется еще и аудиоразъемом. Наиболее широко используемый стандарт в мобильных устройствах - это 3.5 мм разъем для наушников.
|Разъем для наушников
Информация о том, оборудовано ли устройство 3.5 мм аудиоразъемом.
|Нет
Подключение устройств
Информация о других важных технологиях подключения, поддерживаемых устройством.
|Подключение устройств
Информация об одних из наиболее используемых технологий подключения, поддерживаемых устройством.
|Computer sync
OTA sync
Инфракрасный порт
Tethering
NFC
VoLTE
Браузер
Веб-браузер - это программное приложение для доступа и рассматривания информации в интернете.
|Браузер
Информация о некоторых основных характеристиках и стандартах, поддерживаемых браузером устройства.
|HTML
HTML5
CSS 3
Форматы/кодеки звуковых файлов
Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки звуковых файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые аудиоданные.
|Форматы/кодеки звуковых файлов
Список некоторых основных форматов и кодеков звуковых файлов, стандартно поддерживаемых устройством.
|AAC (Advanced Audio Coding)
AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1
AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga)
AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb)
aptX / apt-X
aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless
eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2
FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac)
MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3)
WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave)
LDAC
LHDC
aptX-Adaptive
PCM
AMR-NB
Форматы/кодеки видео файлов
Мобильные устройства поддерживают разные форматы и кодеки видео файлов, которые соответственно сохраняют и кодируют/декодируют цифровые видеоданные.
|Форматы/кодеки видео файлов
Список некоторых основных форматов и кодеков видео файлов, стандартно поддерживаемых устройством.
|MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks)
MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v)
WMV (Windows Media Video, .wmv)
M4V
WEBM
3GP
3G2
ASF
Аккумулятор
Аккумуляторы мобильных устройств отличаются друг от друга по своей емкости и технологии. Они обеспечивают электрический заряд, необходимый для их функционирования.
|Ёмкость
Емкость аккумулятора показывает максимальный заряд, который он способен сохранить, измеренный в миллиампер-часах.
|5000 мА·ч (миллиампер-часы)
|Тип
Тип аккумулятора определяется его структурой и, точнее, используемыми химикалами. Существуют разные типы аккумуляторов, при этом чаще всего в мобильных устройствах используются литий-ионные и литий-ион-полимерные аккумуляторы.
|Li-polymer (Литий-полимерный)
|Выходная мощность адаптера
Информация о силе электрического тока (измеряется в амперах) и электрическом напряжении (измеряется в вольтах), которые подает зарядное устройство (выходная мощность). Более высокая выходная мощность обеспечивает более быстрое заряжание батареи.
|11 В (вольты) / 3 А (амперы)
|Технология быстрой зарядки
Технологии быстрой зарядки отличаются друг от друга своими показателями энергетической эффективности, поддерживаемой мощностью на выходе, контролем за процессом заряжания, температурой и т.д. Устройство, батарея и зарядное устройство должны быть совместимы по отношению к технологии быстрой зарядки.
|Qualcomm Quick Charge 4+
|Характеристики
Информация о некоторых дополнительных характеристиках аккумулятора устройства.
|Быстрая зарядка
Несъемный
Удельный коэффициент поглощения (SAR)
Уровень SAR обозначают количество электромагнитной радиации, поглощаемой организмом человека во время пользования мобильным устройством.
|Уровень SAR для головы (ЕС)
Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом в положении для переговора. В Европе максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств ограничено до 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC в соответствии со стандартами IEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года.
|0.574 Вт/кг (Ватт на килограмм)
|Уровень SAR для тела (ЕС)
Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Максимальное допустимое значение SAR для мобильных устройств в Европе составляет 2 Вт/кг на 10 граммов человеческой ткани. Данный стандарт установлен комитетом CENELEC при соблюдении указаний ICNIRP от 1998 года и стандартов IEC.
|0.996 Вт/кг (Ватт на килограмм)
|Уровень SAR для головы (США)
Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство рядом с ухом. Максимальное значение, применяемое в США, составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Мобильные устройства в США контролируются CTIA, а FCC проводит тесты и устанавливает их значения SAR.
|0.97 Вт/кг (Ватт на килограмм)
|Уровень SAR для тела (США)
Уровень SAR указывает на максимальное количество электромагнитной радиации, которой подвергается организм человека, если держать мобильное устройство на уровне бедер. Самое высокое допустимое значение SAR в США составляет 1.6 Вт/кг на 1 грамм человеческой ткани. Это значение устанавливается FCC, а CTIA контролирует соответствие мобильных устройств данному стандарту.
|0.98 Вт/кг (Ватт на килограмм)